Po prehre s Matúšom Vallom poďakoval voličom, priznal, že nevie, či by kandidoval znova a prisľúbil pokračovanie dopravných projektov.
Minister dopravy Jozef Ráž reagoval na výsledky komunálnych volieb v Bratislave, v ktorých prehral so súčasným primátorom Matúšom Vallom. Rozhodnutie voličov rešpektuje a svoju kandidatúru neľutuje. Priznal však, že nevie, či by sa rozhodol kandidovať znova. „Som rád, že je to za nami,“ povedal podľa Denníka N.
Ráž získal necelých 33 percent hlasov, zatiaľ čo Matúš Vallo obhájil funkciu primátora so ziskom približne 64 percent.
Minister poďakoval svojim voličom a zdôraznil, že ho podporilo približne 61-tisíc Bratislavčanov. Valla vyzval, aby sa viac sústredil na veľké infraštruktúrne projekty. „Mesto nemôže byť len pekné, ale musí byť aj funkčné,“ odkázal.
Ráž zároveň prisľúbil, že bude pokračovať v príprave tunela Karpaty, rekonštrukcie hlavnej železničnej stanice aj podpore dokončenia cyklotrasy na Devín.
Za výsledok volieb podľa vlastných slov preberá zodpovednosť. Odmietol tak pripisovať svoju prehru podpore vládnej koalície. Vallovi už zablahoželal prostredníctvom SMS správy.