Sociálna poisťovňa prijala viac ako 15-tisíc podaní, ich overovanie však môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Sociálna poisťovňa zaznamenala výrazný nárast žiadostí o doplnenie chýbajúcich období dôchodkového poistenia. Po doručení dôchodkových prognóz začali ľudia prinášať maturitné vysvedčenia, vojenské knižky či staré potvrdenia o zamestnaní, upozornil web tnlive.sk.
Od mája do začiatku októbra poisťovňa prijala viac ako 15-tisíc podaní, čo je približne dvojnásobok oproti predchádzajúcim mesiacom. Niektorí žiadatelia však čakajú na spracovanie aj niekoľko mesiacov.
Poisťovňa vysvetľuje, že dokumenty musí často overovať u bývalých zamestnávateľov alebo v archívoch. Prednosť dostávajú ľudia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. Na spracovanie týchto žiadostí nie je stanovená zákonná lehota.
Doklady musia obsahovať identifikačné údaje, príslušné potvrdenie a dátumy začiatku a konca daného obdobia. Ľuďom nad 50 rokov, ktorí ich predložia do konca decembra, sa doplnené údaje môžu premietnuť do dôchodkovej prognózy už v roku 2027.