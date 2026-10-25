Airbnb predstavilo dobrovoľné poistenie, ktoré cestovateľom umožňuje získať od 50 do 1 000 eur za daždivé dni.
Ubytovacia platforma Airbnb predstavila nové poistenie, vďaka ktorému môžu cestovatelia získať finančnú kompenzáciu za daždivé dni počas dovolenky. Za nepriaznivé počasie môžu dostať od 50 do 1 000 eur, informuje portál Euronews.
Poistenie je dobrovoľné a zákazníci si ho môžu zakúpiť pri rezervácii ubytovania. Nárok na kompenzáciu vzniká, ak množstvo zrážok dosiahne aspoň 1,5 milimetra za hodinu v čase od 8.00 do 20.00, a to počas počtu hodín určeného v poistnej zmluve.
Hostia pritom nemusia dokazovať, že im dážď pokazil dovolenku. Počasie sa sleduje automaticky pomocou meteorologických údajov. Ak sú splnené podmienky poistenia, zákazník dostane upozornenie s pokynmi na vyplatenie peňazí.
Na Slovensku zatiaľ služba nie je dostupná
Poistenie môžu aktuálne využiť obyvatelia desiatich európskych krajín vrátane Rakúska, Nemecka, Poľska, Talianska či Španielska.
Slovensko medzi podporovanými krajinami zatiaľ nie je. Rozhodujúca je krajina pobytu zákazníka, nie samotná dovolenková destinácia.