Pripomenul tiež dohodu o ukrajinských nerastných surovinách a vyjadril sa k možnej návšteve svojej manželky na Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty chcú po skončení vojny obnoviť obchodné vzťahy s Ruskom a zároveň obchodovať s Ukrajinou. Povedal to novinárom po odovzdaní hlasu vo voľbách do Kongresu na Floride.
Trump pripomenul dohodu medzi USA a Ukrajinou o nerastných surovinách. Podľa jeho odhadu by jej hodnota mohla dosiahnuť až bilión dolárov. Zároveň zopakoval, že si želá dosiahnutie dohody medzi Moskvou a Kyjevom.
Novinári sa na možnú návštevu Ukrajiny pýtali aj prvej dámy Melanie Trumpovej. Túto možnosť nevylúčila a odpovedala: „Uvidíme.“ Prezident následne dodal, že jej cesta na Ukrajinu by sa mohla uskutočniť.
Trump tiež ocenil úsilie svojej manželky pri rokovaniach súvisiacich s vojnou. Podľa medializovaných informácií sa Melania podieľala na sprostredkovaní prímeria v okupovanom ukrajinskom meste Olešky.