Dobrá správa pre Slovákov: V roku 2027 sa vrátia dva dni pracovného pokoja, pozri si celý prehľad
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Natália Mišániová
dnes 27. októbra 2026 o 16:20
Čas čítania 0:35

Dobrá správa pre Slovákov: V roku 2027 sa vrátia dva dni pracovného pokoja, pozri si celý prehľad

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Dobrá správa pre Slovákov: V roku 2027 sa vrátia dva dni pracovného pokoja, pozri si celý prehľad
Zdroj: Unsplash∕Eric Rothermel

Nie všetky sviatky však pripadnú na pracovné dni.

V roku 2027 sa na Slovensku vrátia dva dni pracovného pokoja, ktoré vláda v rámci konsolidačných opatrení dočasne zrušila na rok 2026. Ide o 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, a 15. september, sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Nie všetky sviatky však prinesú zamestnancom voľno navyše. Ôsmy máj pripadne na sobotu a 15. september na stredu. Ľudia, ktorí pracujú od pondelka do piatka, tak vďaka návratu týchto sviatkov získajú jeden voľný pracovný deň.

Prehľad sviatkov a dní pracovného pokoja v roku 2027.
Prehľad sviatkov a dní pracovného pokoja v roku 2027. Zdroj: Refresher

Z trinástich sviatočných dní pracovného pokoja pripadne päť na víkend. Zamestnanci s bežným pracovným týždňom tak získajú osem sviatočných voľných dní.

 

Dňami pracovného pokoja naďalej nebudú 1. september (Deň Ústavy SR), 28. október (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu) a 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu).

Na predĺžené víkendy sa môžu Slováci tešiť napríklad počas Veľkej noci, na začiatku júla či začiatkom novembra. Štedrý deň pripadne na piatok, vďaka čomu vznikne trojdňové vianočné voľno.

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Náhľadový obrázok: Unsplash∕Eric Rothermel
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