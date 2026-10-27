Nie všetky sviatky však pripadnú na pracovné dni.
V roku 2027 sa na Slovensku vrátia dva dni pracovného pokoja, ktoré vláda v rámci konsolidačných opatrení dočasne zrušila na rok 2026. Ide o 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, a 15. september, sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Nie všetky sviatky však prinesú zamestnancom voľno navyše. Ôsmy máj pripadne na sobotu a 15. september na stredu. Ľudia, ktorí pracujú od pondelka do piatka, tak vďaka návratu týchto sviatkov získajú jeden voľný pracovný deň.
Z trinástich sviatočných dní pracovného pokoja pripadne päť na víkend. Zamestnanci s bežným pracovným týždňom tak získajú osem sviatočných voľných dní.
Dňami pracovného pokoja naďalej nebudú 1. september (Deň Ústavy SR), 28. október (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu) a 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu).
Na predĺžené víkendy sa môžu Slováci tešiť napríklad počas Veľkej noci, na začiatku júla či začiatkom novembra. Štedrý deň pripadne na piatok, vďaka čomu vznikne trojdňové vianočné voľno.