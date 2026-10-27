Vodiči prechádzajúci Kysucami musia počítať so zdržaním.
Na hlavnom kysuckom cestnom ťahu sa tvoria kolóny. V okrese Čadca na ceste prvej triedy I/11 došlo pred vjazdom do tunela Horelica ku škodovej udalosti, pri ktorej museli zasahovať policajné zložky.
Úsek bol bezprostredne po incidente obojsmerne neprejazdný. Podľa aktuálnych informácií od polície sa situáciu podarilo čiastočne vyriešiť a premávka je v týchto chvíľach riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery.
Vodiči prechádzajúci týmto úsekom musia počítať s meškaním a spomalením dopravy. Muži zákona apelujú na vodičov, aby zvýšili opatrnosť, boli trpezliví a striktne rešpektovali pokyny hliadok usmerňujúcich prejazd.