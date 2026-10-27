V Srbsku sa naplno rozbehol scenár, ktorý nápadne pripomína nedávny povolebný obrat v Maďarsku.
Moderátor srbskej verejnoprávnej stanice RTV Goran Eror vystúpil pred kamery s mimoriadnym stanoviskom, ktoré informovalo o radikálnej zmene kurzu. Televízia otvorene priznala, že dlhodobo rezignovala na poslanie nezávislého média: „Verejnoprávna televízia už mnoho rokov neplní svoju funkciu. Veci sa zamlčovali, prehliadali sa, informácie sa podávali jednostranne, reportáže boli nekritické, nekládli sa správne otázky alebo sa nekládli žiadne otázky. A za to sme našim divákom dlžní ospravedlnenie.“
Eror dodal, že časť zamestnancov zvádzala vnútorný boj za slobodnú žurnalistiku, ktorý sa síce nepodarilo vyhrať včas, no v etickej očiste mienia pokračovať. Následky na seba nenechali dlho čakať – na podnet zamestnancov a generálneho riaditeľa Gorana Karadžića z funkcie odstúpil poverený šéf prvého programu Krajinskej televízie Nenad Ćaćić.
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Udalosti v Srbsku kopírujú letný vývoj v Maďarsku, kde sa po parlamentnej prehre Viktora Orbána a nástupe Pétera Magyara rovnako kajala štátna televízia M1. Tá vtedy pozastavila spravodajstvo s odkazom, že verejnoprávne médiá nesmú klamať, a ohlásila prechod na nezávislé fungovanie.
Hnutie zrodené z tragédie v Novom Sade
Za televíznym priznaním stojí drvivé víťazstvo opozície vo voľbách, ktoré srbská spoločnosť poňala ako celonárodné referendum o Vučičovej autokratickej ére. Víťazná Študentská kandidátka nevznikla ako klasická politická strana, ale ako vyústenie takmer dvojročných masových pouličných protestov.
Spúšťačom demonštrácií bola katastrofa z novembra 2024 na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade, kde zrútenie masívneho betónového prístrešku zabilo 16 ľudí. Pre verejnosť a opozíciu sa nešťastie stalo hmatateľným dôkazom korupcie, klientelizmu a systémovej nedbanlivosti štátneho aparátu.
Jednofarebná vláda
Po sčítaní prakticky všetkých odovzdaných lístkov získal blok Študentskej kandidátky vyše 52 percent hlasov. V 250-člennom Národnom zhromaždení to znamená pohodlných 140 mandátov a možnosť zostaviť stabilnú jednofarebnú vládu.
Naopak, doterajší hegemón Aleksandar Vučič utrpel debakel. Pred voľbami sa vzdal prezidentského úradu, aby mohol kandidovať za premiéra, no jeho koalícia Zjednotené Srbsko (vedená stranou SNS) získala necelých 40 percent (približne 103 kresiel). Vučič kapituláciu priznal ešte v priebehu sčítavania.