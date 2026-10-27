Kto zasadne na ministerskú stoličku na envirorezorte, zostáva nateraz vo hviezdach.
Prezident Peter Pellegrini stopol nomináciu Filipa Kuffu a v otázke prezidentských kompetencií pri skladaní vlády sa obráti priamo na Ústavný súd. Hlava štátu svoj krok vysvetľuje pochybnosťami a trestnými stíhaniami, ktoré sa viažu k ministerstvu, kde Kuffa doteraz pôsobí ako štátny tajomník.
Pellegrini síce zdôraznil, že ctí prezumpciu neviny, no jeho posunutie do ministerskej funkcie by podľa neho vyslalo spoločnosti zlý odkaz. Loptička je tak na strane Roberta Fica – ak premiér predloží iného kandidáta, prezident ho deklaruje vymenovať obratom.
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