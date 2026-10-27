Nezvyčajne teplé jesenné dni v strednej Európe sa rýchlo chýlia ku koncu a vystriedať by ich mohol nečakaný zimný šok.
Po sérii nadpriemerne teplých októbrových dní čaká strednú Európu citeľné ochladenie, ktoré môže so sebou priniesť prvé skutočné prejavy zimy. Podľa nemeckého denníka Merkur aktuálne prognózy počítajú s tým, že prvé snehové vločky by sa mohli objaviť už v úvode novembra, teda ešte pred tradičným martinským termínom 11. novembra.
Za touto náhlou zmenou poveternostnej situácie stojí atmosférický úkaz nad severným pólom. Stratosférický polárny vír, ktorý za bežných okolností drží arktický chlad uzamknutý v polárnych oblastiach, je v súčasnosti mimoriadne zoslabnutý a vystavený výraznému tlaku.
Neobvykle slabé vetry nad Arktídou
Na rapídny zvrat v atmosfére upozornil meteorológ Dominik Jung. Podľa jeho slov sa teplotný nadpriemer z októbra rýchlo vyčerpá a uvoľní priestor nestabilnému a chladnému počasiu.
„Október bol príliš teplý, ale teraz sa celková situácia počasia zhoršuje. Prvý sneh by mohol napadnúť začiatkom novembra. Vetry vo vysokých nadmorských výškach nad Arktídou sú však na začiatku novembra neobvykle slabé, dokonca už nie je vylúčený ani rozpad víru,“ uviedol Jung.
Ak sa polárny vír definitívne rozpadne alebo výrazne zvlní, mrazivý arktický vzduch začne voľne prúdiť do nižších zemepisných šírok vrátane strednej Európy.
Sneženie najskôr zasiahne hory
Numerické predpovedné modely v týchto chvíľach lokalizujú prvú snehovú nádielku najmä do horských polôh. Biela pokrývka by sa mala v prvých novembrových dňoch vytvoriť predovšetkým v oblasti Krušných hôr, v susednom Bavorskom lese a na severnom okraji alpského masívu, odkiaľ sa môže studený front postupne presúvať ďalej na východ.