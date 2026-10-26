Železničná doprava cez bratislavskú Hlavnú stanicu je aktuálne prerušená.
Železničnú dopravu v hlavnom meste zasiahol vážny incident. V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica došlo k nehodovej udalosti, pre ktorú museli dispečeri okamžite prerušiť premávku.
Podľa prvotných informácií osobný vlak Os 4716 nerešpektoval signalizáciu a prešiel návesť zakazujúcu ďalšiu jazdu, teda návesť „Stoj“. Železničná spoločnosť z bezpečnostných dôvodov prevádzku v dotknutom úseku zastavila, kým sa udalosť nezdokumentuje a nevyrieši situácia v koľajisku.
Cestujúci smerujúci do Bratislavy aj von z mesta musia rátať s rozsiahlym meškaním spojov, prípadne s ich odrieknutím v úseku hlavnej stanice. Hovorkyňa ŽSR pre TASR uviedla, že na stanici bola poškodená infraštruktúra. Potvrdila aj vyhlásenie mimoriadnej udalosti, pričom na odstránení následkov sa podľa nej pracuje. Ako dodala, v súčasnosti nie je možné presne určiť, kedy bude vlaková doprava spustená bez obmedzení.