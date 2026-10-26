Vláda reaguje na nedávne násilné incidenty v bratislavských zdravotníckych zariadeniach.
Ministerstvá vnútra a zdravotníctva podpísali memorandum o spolupráci v oblasti ochrany zdravotníkov. Ide o reakciu na nedávne útoky na zdravotníkov v Bratislave. Majú nastaviť koordináciu postupov. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) a policajná prezidentka Jana Maškarová.
Polícia v reakcii na napätú situáciu okamžite posilnila výkon služby. V okolí urgentných príjmov hliadkuje viac policajných zložiek vrátane žandárskych hliadok. Policajní preventisti zároveň začnú školiť personál, ako reagovať pri vyhrotených konfliktoch.
32 útokov za desať mesiacov
Podľa policajnej viceprezidentky Jany Maškarovej eviduje polícia za posledných desať mesiacov 32 prípadov napadnutia zdravotníkov, z toho 23 je klasifikovaných ako trestný čin a deväť ako priestupok:
- Banskobystrický kraj: Najviac incidentov sa odohráva priamo v priestoroch zdravotníckych zariadení.
- Trenčiansky kraj: Prevažujú útoky na posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) mimo nemocníc pri výjazdoch v teréne.
Polícia dôrazne pripomína, že zdravotníci sú zo zákona chránenými osobami a páchateľom hrozia sprísnené tresty.
Rýchle zavedenie opatrení vyvolali dva medializované útoky v hlavnom meste. Na Kramároch 13. októbra opitý 63-ročný pacient dobil 23-ročnú sestru na urgente, pričom jej spôsobil zranenia tváre, podliatiny a psychickú traumu. V piatok 23. októbra zase 34-ročný Ír v ružinovskej čakárni zlomil nos zdravotníkovi a zranil ďalšieho člena tímu. Obaja útočníci sú stíhaní vo väzbe.