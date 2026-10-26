Umelá inteligencia môže pri hubárčení ohroziť život. Jedovaté huby si dokáže pomýliť s jedlými
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Natália Mišániová
dnes 26. októbra 2026 o 6:36
Čas čítania 0:32

Umelá inteligencia môže pri hubárčení ohroziť život. Jedovaté huby si dokáže pomýliť s jedlými

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Umelá inteligencia môže pri hubárčení ohroziť život. Jedovaté huby si dokáže pomýliť s jedlými
Zdroj: Unsplash/Andrew Ridley

Odborníci však varujú, že umelá inteligencia sa môže pomýliť a ohroziť zdravie aj život.

Čoraz viac hubárov využíva na rozpoznávanie húb umelú inteligenciu. Odborníci však upozorňujú, že jej nesprávne odpovede môžu viesť k vážnej otrave. Vo svete už zaznamenali prípady, keď ľudia po nesprávnom určení húb pomocou AI skončili v nemocnici, upozornil portál tnlive.

Na riziká upozornil aj odborník na huby Olivier Mathot, ktorý v Belgicku otestoval schopnosti umelej inteligencie. Pri jednej z húb AI nesprávne vyhodnotila, či je vhodná na konzumáciu.

Podľa štúdií môže chybovosť aplikácií na rozpoznávanie húb dosahovať od 15 až do 80 percent. Umelá inteligencia totiž často posudzuje iba fotografiu a nedokáže spoľahlivo zohľadniť všetky znaky potrebné na určenie druhu.

Nebezpečné je najmä to, že AI môže jedovatú hubu označiť za jedlú. Odborníci preto odporúčajú nespoliehať sa pri zbere húb výlučne na aplikácie. Ak si človek nie je istý, o aký druh ide, nemal by ho konzumovať.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Andrew Ridley
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