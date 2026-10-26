Pokazila sa ti práčka krátko po záruke alebo zvažuješ, či sa ešte oplatí zachraňovať starý mobil?
Od 31. júla 2026 platia na Slovensku nové pravidlá, podľa ktorých musia výrobcovia zabezpečiť opravu vybraných výrobkov aj mimo zákonnej zodpovednosti za vady. Nemusí to byť síce zadarmo, ale pri reklamácii môžeš opravou získať aj rok ochrany navyše. Pozreli sme sa, koho sa zmeny týkajú a aké ceny opráv zverejňujú výrobcovia.
Netýka sa to všetkých spotrebičov bez výnimky
Práčka prestane vypúšťať vodu, chladnička nechladí a telefón už potrebuje novú batériu. Pred kúpou náhrady riešiš podobné otázky: kto zariadenie opraví, koľko si vypýta a či sa vôbec dostane k náhradnému dielu. Ak je hľadanie servisu komplikované a výsledná cena neistá, nový výrobok môže vyzerať ako jednoduchšie riešenie.
Práve túto situáciu majú zmeniť európske pravidlá o práve na opravu. Na Slovensko ich priniesla novela č. 310/2025 Z. z., ktorá upravila zákon o ochrane spotrebiteľa aj Občiansky zákonník. Neznamená to však, že odteraz musí výrobca bezplatne opraviť každý spotrebič bez ohľadu na jeho vek a poškodenie.
Čo sa mení po skončení záruky
Pozáručné servisy fungovali aj doteraz. Novinkou je zákonná povinnosť výrobcu zabezpečiť opravu vybraného tovaru, na ktorý sa vzťahujú európske požiadavky na opraviteľnosť. Musí ju vykonať bezplatne alebo za primeranú cenu a v primeranom čase. Výnimkou je situácia, keď oprava nie je možná.
Výrobca ťa nemôže odmietnuť len preto, že potrebné diely či nástroje sú drahé. Rovnako nestačí argument, že zariadenie predtým opravoval niekto iný. Naďalej si pritom môžeš vybrať aj nezávislý servis.
Rozdiel oproti reklamácii je podstatný. Pri nej riešiš s predávajúcim vadu, za ktorú zodpovedá podľa zákona. Nové právo na opravu funguje aj nad rámec tejto zodpovednosti a smeruje predovšetkým voči výrobcovi. Preto oprava po skončení ochrany nemusí byť bezplatná.
Koľko môže stáť oprava?
Rozhoduje konkrétny výrobok, jeho súčasť aj príslušné európske pravidlá. Samotné označenie „elektronika“ nestačí. Medzi relevantné kategórie patria najmä práčky, umývačky riadu, chladničky, niektoré vysávače či televízory a monitory.
Súčasťou nových pravidiel je aj väčšia transparentnosť. Výrobcovia majú pri dotknutých výrobkoch zverejňovať orientačné ceny bežných opráv. Zákon však nezavádza jednotný cenník, podľa ktorého by výmena čerpadla stála rovnako pri každej značke.
Vo verejných cenníkoch slovenských servisov nájdeš aj konkrétne sumy. Pozor však na rozdiel: niekde ide o cenu celého zásahu, inde iba o prácu technika, ku ktorej sa pripočítajú diely a výjazd.
|Výrobok
|Druh opravy
|Zverejnená cena
|Čo cena zahŕňa a čo sa platí navyše
|Servis
|Práčka Electrolux, AEG alebo Zanussi
|Výmena čerpadla
|30 € za prácu
|S DPH, náhradný diel sa účtuje samostatne. Výjazd a diagnostika u zákazníka sú v cenníku za ďalších 60 €.
|Xamax
|Práčka Electrolux, AEG alebo Zanussi
|Výmena ohrievacieho telesa
|30 € za prácu
|S DPH, bez náhradného dielu, výjazdu a diagnostiky.
|Xamax
|Práčka Electrolux, AEG alebo Zanussi
|Výmena nádrže
|150 € za prácu
|S DPH, bez náhradného dielu, výjazdu a diagnostiky.
|Xamax
|Sušička
|Čistenie s kompletným rozobratím
|80 €
|Cena servisného úkonu. Výjazd stojí podľa mesta 15–22 €, dovoz opraveného spotrebiča sa účtuje osobitne.
|DINARS
|iPhone 13
|Výmena batérie
|91 €
|Diagnostika batérie, nová OEM batéria, montáž a záverečné testovanie. Doprava je uvedená osobitne za 6 €.
|Fixit
|iPhone 13
|Výmena displeja s rámom, označeného servisom ako originál
|264 €
|Náhradný diel a jeho výmena. Doprava je uvedená osobitne za 6 €.
|Fixit
Cenník je overený 22. októbra 2026
Tieto ceny nie sú konečnou sumou za návštevu technika. Zahŕňajú odhadovanú prácu, potrebné diely a bezpečnostnú skúšku. Nezahŕňajú však diagnostiku, dopravu či výjazd a ďalšie možné príplatky. Výrobca upozorňuje, že výsledok závisí od modelu, potvrdenej poruchy aj podmienok opravy.
Pri mobiloch môže byť presnejšia kalkulačka než všeobecné rozpätie. Servis ESC sk, na ktorý odkazuje Samsung, umožňuje vybrať značku, model, farbu a poškodenie. Uvádza, že predbežná cena zahŕňa aj prepravu. Pri porovnávaní ponúk si preto over, či porovnávaš rovnaký rozsah služby.
Oprava pri reklamácii ti môže pridať rok ochrany
Ďalšia zmena sa týka reklamácií. Po prvom odstránení vady opravou sa zákonná doba zodpovednosti za vady predĺži o 12 mesiacov. Predĺženie nastane iba raz, aj keby sa výrobok neskôr opravoval opakovane. Predávajúci ťa musí pred odstránením vady informovať o možnosti opravy alebo výmeny aj o predĺžení ochrany.
Rozhoduje však dátum nákupu. Novinka sa týka zmlúv uzavretých od 31. júla 2026. Ak si spotrebič kúpil skôr, samotné vybavenie reklamácie po tomto dátume ti dodatočný rok neprinesie.
Pri novej veci s bežnou dvojročnou ochranou tak prvá reklamačná oprava predĺži túto dobu na tri roky. Neznamená to novú trojročnú lehotu počítanú od opravy. A nejde ani o bonus za ľubovoľný platený zásah v servise po skončení záruky.
Ako postupovať, keď sa ti niečo pokazí
Najskôr si over, či ešte môžeš uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Ak riešiš opravu mimo jeho zákonnej zodpovednosti, obráť sa na výrobcu alebo jeho servisný kontakt. Priprav si označenie modelu, sériové číslo a opis poruchy. Ešte pred objednaním sa pýtaj na diagnostiku, diely, prácu, dopravu a predpokladaný termín.
Ponuky môže uľahčiť aj európsky formulár o oprave, ktorý môžu opravovne používať. Samotný formulár je bezplatný, potrebná diagnostika však môže byť spoplatnená. Podmienky uvedené vo formulári zaväzujú opravovňu najmenej 30 dní, takže máš priestor rozhodnúť sa.
Pri rozhodovaní neporovnávaj iba cenu náhradného dielu s cenou nového spotrebiča. Vypýtaj si celkovú ponuku a zohľadni vek zariadenia, jeho stav aj predchádzajúce poruchy. Výmena jedného čerpadla v inak funkčnej práčke je iná situácia než ďalšia drahá oprava spotrebiča, ktorý pravidelne zlyháva.