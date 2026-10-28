Stredné Španielsko zasiahla mimoriadna železničná katastrofa.
Zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku má podľa Sky News najmenej 39 obetí. Uviedla to hovorkyňa miestnej vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Esther Padillová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Denník El País s odvolaním sa na svedkov uvádza, že na mieste je mnoho zranených a na miesto smerujú záchranári. EFE píše, že po zrážke sa vlaky vykoľajili a spadli dole zo železničného násypu krátko po 09:00. Jeden z vlakov patril štátnej spoločnosti Renfe, druhý súkromnej firme Iryo.
Verejnoprávna televízia TVE uvádza, že vlaky išli v rovnakom smere a rýchlejší narazil zozadu do pomalšieho. Starosta neďalekej obce Los Yébenes Jesús Pérez tvrdí, že situácia je „vážna“.
Premiér Pedro Sánchez zrušil svoj ranný program na ministerstve zdravotníctva a bude situáciu sledovať. K miestu nehody smeruje podľa vyjadrenia na sieti X aj prezident autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Emiliano García-Page.