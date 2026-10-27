AKTUÁLNE: Netanjahuova strana vedie. Zverejnili výsledky exit pollov

Strana súčasného premiéra má náskok.
V utorňajších parlamentných voľbách v Izraeli podľa exit pollov vedie strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua, druhou je Jašar vedená bývalým veliteľom ozbrojených síl Gadim Eizenkotom. Prvé predbežné odhady zverejnili izraelské televízie po zatvorení volebných miestností o 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Informuje o tom TASR.
Likud podľa projekcií izraelských televíznych kanálov Channel 11, 12 a 13 zostane najsilnejšou stranou v parlamente a získa 24 až 25 kresiel. Opozičný Jašar by ich mal obsadiť 22 z celkových 120. Strany s arabskou väčšinou ovládli 17 alebo 18 kresiel.
Ani Netanjahuova pravicová koalícia, ani Eizenkotov blok ale podľa médií nedosiahli 61 mandátov potrebných na parlamentnú väčšinu. Premiérovmu táboru pripisujú 50 kresiel, zatiaľ čo opozičnému bloku 53 až 55.
Nejasný víťaz exitov pollov podľa agentúry AP vytvára predpoklady pre týždne až mesiace rokovaní medzi približne tuctom strán, ktoré by sa mali dostať do parlamentu.
Prvá várka oficiálnych výsledkov bude podľa volebnej komisie zverejnená v noci na stredu o 01.00 h miestneho času (00.00 h SEČ). Sčítavanie by sa však mohlo pretiahnuť až do piatku pre veľký počet korešpondenčných hlasov.