Spravodlivosť si na podozrivého počkala takmer 15 rokov.
Muža obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva zadržala polícia v Košiciach. „Podľa doterajších zistení mal obvinený v novembri 2011 na západnom Slovensku po predchádzajúcej dohode s ďalšími osobami usmrtiť muža výstrelom do hlavy,“ informovala TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
Akciu s krycím názvom Kainos realizujú príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia PZ.
Motívom vraždy malo byť zmocnenie sa finančnej hotovosti, ktorú mal poškodený pri sebe. „Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Súčasťou tohto konania malo byť aj zničenie vozidla jeho podpálením,“ uviedla hovorkyňa.
Vzneseniu obvinenia podľa polície predchádzala dlhodobá, dôsledná a intenzívna práca príslušníkov protizločineckej jednotky. „V rámci akcie budú pokračovať ďalšie procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie aktuálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.