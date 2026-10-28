Nočné hodiny pred diplomatickým zastupiteľstvom v Belehrade poznačil krvavý teroristický incident.
Srbská polícia v stredu oznámila, že maloletý útočník s dvoma nožmi krátko po polnoci napadol strážnika pred izraelským veľvyslanectvom v Belehrade. Strážnik útočníka v sebaobrane zastrelil, informuje TASR na základe správ agentúry AP a televízie RTS.
Srbský minister vnútra Ivica Dačič označil incident za teroristický útok. Úrady následne zvýšili stupeň teroristického ohrozenia na najvyššiu úroveň a posilnili prítomnosť polície na kľúčových miestach v krajine.
Dačič povedal, že „neplnoletá osoba, zatiaľ neidentifikovaná... kričala ‚Alláhu akbar‘, napadla príslušníka žandárstva a útočila naňho dvoma nožmi“. Dodal, že strážnik útočníka v sebaobrane „zneškodnil“, pričom sám utrpel ľahké zranenia.
Úrady sa domnievajú, že útočník pochádzal z mesta Šabac na západe Srbska. Minister uviedol, že ho sledovali bezpečnostné služby a podľa jeho slov mal na svojom účte na sociálnej sieti Instagram „zverejnenú čiernu vlajku na podporu Islamského štátu“.
Podobný útok sa pred izraelským veľvyslanectvom v Belehrade odohral aj v júni 2024. Útočník vtedy kušou zranil srbského policajta, ktorý objekt strážil. Policajt útočníka zastrelil.
K útoku došlo len niekoľko dní po predčasných parlamentných voľbách v Srbsku, v ktorých zvíťazilo zoskupenie Študentská kandidátka (Studentska lista). Ukončilo tým 14-ročnú vládu koalície Zjednotené Srbsko vedenej Srbskou pokrokovou stranou (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča.
V utorok sa parlamentné voľby konali aj v Izraeli. Podľa exit pollov a prvých priebežných čiastočných výsledkov je rozdiel medzi vládnym a opozičným blokom malý bez jasného víťaza.