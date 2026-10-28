Ruský prezident Vladimir Putin mení svoje luxusné súkromné sídlo na Valdaji na nedobytný bunker.
Satelitné zábery v kombinácii s dátami OSINT analytika vystupujúceho pod menom „jembobineuse“ a investigatívcov z Rádia Sloboda odhalili bezprecedentné posilnenie bezpečnosti okolo oficiálnej rezidencie Vladimira Putina na jazere Valdaj.
Južne od sídla, teda v letovom koridore smerujúcom od ukrajinských hraníc, pribudlo len v priebehu októbra viac ako 15 nových vyvýšených veží. Tie sú podľa vojenských expertov pripravené na osadenie protilietadlových raketových systémov Pancir alebo Tor.
Štít pre letisko aj podozrivé laboratórium
Novovybudovaný obranný prstenec sa tiahne v 50-kilometrovom okruhu a nekryje iba samotné luxusné vily. Chráni aj záložnú leteckú základňu Chotilovo, ktorú Putin pravidelne využíva a s rezidenciou ju prepája špeciálne postavená železničná trať. Jedna z obranných veží tam vyrástla už v marci 2026.
Systémy PVO boli rozmiestnené aj pri Vyšnevolockej priehrade. Na tamojšom ostrove Lisij armáda postavila prísne strážený laboratórny komplex, ktorý vyšetrovatelia spájajú s ruským programom biologických zbraní. Prvé dve veže PVO v tejto lokalite začali budovať začiatkom septembra.
Ochrana prevyšujúca miliónové aglomerácie
Kým v celom valdajskom regióne žije necelých 100-tisíc obyvateľov, počet pozícií PVO v okolí Putinovho sídla už prekročil 50 stanovíšť. Rezidencia tak disponuje viac než polovicou objemu techniky PVO, aká zabezpečuje celú Moskvu a priľahlú oblasť s viac ako 20 miliónmi ľudí.
Kremeľ extrémne manévre odôvodňuje tvrdením z januára, podľa ktorého sa Ukrajina pokúsila na Valdaj zaútočiť dronmi. Kyjev však incident poprel a o reálnosti tohto útoku pochybujú tak nezávislí experti, ako aj americká spravodajská služba CIA.
Valdajská rezidencia zároveň slúži ako rodinné sídlo. Podľa zistení investigatívneho projektu Systema z júna 2026 v nej s Putinom trávi čas bývalá gymnastka Alina Kabajevová s ich dvoma synmi, pre ktorých najali súkromných učiteľov zo západných krajín, aby plynule ovládali cudzie jazyky.