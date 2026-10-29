Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
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Radka Klučárová
dnes 29. októbra 2026 o 19:45
Čas čítania 1:08

Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou

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Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou

Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1010 eur.

Portál Platy.sk zverejnil rebríček najhoršie platených profesií na Slovensku. Mnohé z nich sa pohybujú len tesne nad úrovňou minimálnej mzdy a priemerný hrubý plat pri viacerých pozíciách nepresahuje ani 1 100 eur mesačne.

Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu, poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1 010 eur. Nasledujú vrátnici a informátori s priemernou mzdou 1 024 eur, upratovači s platom 1 032 eur a pomocné sily do kuchyne, ktoré v priemere dostávajú 1 036 eur.

„Na plat zamestnanca vplýva viacero faktorov, predovšetkým región, v ktorom pracuje, dĺžka praxe, veľkosť spoločnosti a ďalšie. Porovnajte svoj plat s ostatnými ľuďmi na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne bezplatne a anonymne,“ píše sa na webe, kde nájdeš aj ďalšie detailné informácie.

V prvej desiatke sa umiestnili aj poštoví doručovatelia, šičky, krajčíri, kinetoterapeuti, chyžné či školníci, ktorých priemerné hrubé mzdy sa pohybujú od približne 1 080 do 1 100 eur mesačne. V rebríčku sa objavili aj ďalšie profesie, ako plavčíci, pomocní kuchári, opatrovatelia seniorov či špecialisti na sociálnu rehabilitáciu.

  Pozícia Priemerný hrubý plat
1. Strihač textilu 1 010,00 EUR
2. Vrátnik, informátor 1 024,00 EUR
3. Upratovač 1 032,00 EUR
4. Pomocná sila do kuchyne 1 036,00 EUR
5. Poštový doručovateľ 1 077,00 EUR
6. Šič/ka 1 079,00 EUR
7. Krajčír 1 087,00 EUR
8. Kinetoterapeut 1 090,00 EUR
9. Chyžný 1 091,00 EUR
10. Školník 1 102,00 EUR
11. Čašník/izbová služba 1 114,00 EUR
12. Obuvník 1 134,00 EUR
13. Plavčík 1 137,00 EUR
14. Au-pair 1 137,00 EUR
15. Stavač scénických dekorácií 1 138,00 EUR
16. Pracovník pošty 1 154,00 EUR
17. Aranžér/dekoratér 1 165,00 EUR
18. Pomocný kuchár 1 178,00 EUR
19. Opatrovateľ seniorov 1 178,00 EUR
20. Špecialista na sociálnu rehabilitáciu 1 179,00 EUR
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Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Veselský
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