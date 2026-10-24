Následne od nich žiadajú osobné údaje a posielajú im falošné dokumenty.
Polícia upozorňuje na desiatky podvodných telefonátov po celom Slovensku. Podvodníci sa vydávajú za policajtov z Ružomberka alebo Popradu a ľuďom tvrdia, že sa niekto pokúsil na ich meno vybaviť úver vo výške 20-tisíc eur.
Páchatelia od ľudí žiadajú e-mailové adresy, na ktoré im následne posielajú falošné dokumenty či fotografiu údajného podvodníka. V niektorých prípadoch ich vyzývajú aj na stiahnutie aplikácie Signal.
Ako sa chrániť pred podvodom?
Polícia upozorňuje, že skutoční policajti nikdy telefonicky nežiadajú prevod peňazí na bezpečný účet, prihlasovacie údaje, PIN kódy ani inštaláciu aplikácií.
Ak dostanete podobný telefonát, okamžite ho ukončite. Neklikajte na zaslané odkazy, neposielajte peniaze ani osobné údaje. Informácie si overte cez oficiálne kontakty polície. Podozrenie na podvod môžete nahlásiť na čísle 158.