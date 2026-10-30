Cestujúci tak budú môcť opäť využívať spoje podľa cestovného poriadku platného pred začiatkom výluky, a to v oboch smeroch.
Od soboty 31. októbra sa obnoví pravidelná vlaková doprava medzi Zvolenom a Hornou Štubňou. Po štyroch mesiacoch sa tak skončí náhradná autobusová doprava a vlaky budú opäť premávať podľa pôvodného cestovného poriadku. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Výluka trvala od 1. júla pre stavebné práce na železničnej trati v úseku Hronská Dúbrava – Horná Štubňa. Tie sa podľa plánu skončia v piatok 30. októbra.
Vlaky budú od soboty premávať v oboch smeroch bez výlukových obmedzení. Cestujúci tak už nebudú musieť využívať náhradné autobusy.