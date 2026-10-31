Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja

Výnimka zavedená v rámci konsolidácie platila iba tento rok.
Slováci budú mať od roku 2027 opäť pracovné voľno počas dvoch sviatkov – 8. mája a 15. septembra. Pre portál tnlive.sk to potvrdilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V roku 2026 boli oba sviatky výnimočne pracovnými dňami. Vláda toto opatrenie zaviedla v rámci konsolidácie verejných financií.
Deň víťazstva nad fašizmom (8. mája) a Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) sa tak od budúceho roka opäť stanú dňami pracovného pokoja. Podľa ministerstva má rovnaký režim platiť aj v nasledujúcich rokoch.
Zamestnanci, ktorí počas týchto sviatkov v roku 2026 pracovali, mali nárok na príplatok za prácu vo sviatok. Ak si vzali voľno, museli čerpať dovolenku.