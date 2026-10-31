Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja
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Natália Mišániová
dnes 31. októbra 2026 o 11:59
Čas čítania 0:24

Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja

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Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja
Zdroj: TASR/František Iván

Výnimka zavedená v rámci konsolidácie platila iba tento rok.

Slováci budú mať od roku 2027 opäť pracovné voľno počas dvoch sviatkov – 8. mája a 15. septembra. Pre portál tnlive.sk to potvrdilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2026 boli oba sviatky výnimočne pracovnými dňami. Vláda toto opatrenie zaviedla v rámci konsolidácie verejných financií.

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Deň víťazstva nad fašizmom (8. mája) a Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) sa tak od budúceho roka opäť stanú dňami pracovného pokoja. Podľa ministerstva má rovnaký režim platiť aj v nasledujúcich rokoch.

Zamestnanci, ktorí počas týchto sviatkov v roku 2026 pracovali, mali nárok na príplatok za prácu vo sviatok. Ak si vzali voľno, museli čerpať dovolenku.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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