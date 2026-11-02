Nový pracovný týždeň sa prináša typické jesenné počasie.
Situáciu nad naším územím ovplyvňuje okraj mohutnej tlakovej výše so stredom nad Britskými ostrovmi, ktorá pomaly postupuje smerom nad Severné more. Popri nej spolu s tlakovou nížou nad oblasťou Stredomoria preniká do strednej Európy chladná vzduchová hmota od severovýchodu, uvádza SHMÚ.
Prvý deň pracovného týždňa preto prinesie ospalú, sivú oblohu a výrazné teplotné kontrasty. Na severe územia budú denné maximá dosahovať podpriemerných 4 až 5 °C, zatiaľ čo na juhu Slovenska sa vzduch zohreje na 13 °C.
Slabé prehánky či dážď zasiahnu najmä južné okresy, lokálne sa však môžu vyskytnúť po celej krajine. Vo vyšších horských polohách sa očakáva dážď so snehom alebo trvalejšie sneženie. Pocitovú teplotu navyše výrazne zníži vietor – predovšetkým v Košickom kraji, kde severné prúdenie v nárazoch dosiahne rýchlosť až 60 km/h.
Od utorka postupné zlepšenie, piatok v znamení slnka
V utorok ráno ešte potrápia vodičov husté hmly a nízka oblačnosť, pričom na severe môže lokálne spadnúť pár kvapiek. Popoludní sa však oblačnosť začne pretrhávať na polooblačno.
Výraznejší zlom k príjemnejšiemu počasiu nastane od stredy. Po rozplynutí typických ranných hmiel zavládne polojasná až polooblačná obloha. Ojedinelý slabý dážď či snehové vločky na vrcholoch hôr sa udržia už len na severe. Podobný ráz počasia – ranné hmly vystriedané slnečnými lúčmi cez deň – vydrží aj vo štvrtok a týždeň zakončí ukážkový, prevažne slnečný piatok.