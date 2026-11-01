Obchodný reťazec vyzýva zákazníkov, aby pohár ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne.
Zákazníci reťazca KiK by mali spozornieť. Spoločnosť KiK Textilien a Non-Food GmbH oznámila, že z trhu stiahla sklenený pohár s ovocným motívom s objemom 200 mililitrov. Dôvodom je zvýšený obsah olova a kadmia, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko.
Opatrenie sa týka výrobku s názvom Pohár s ovocím 200 ml, ktorý sa predával za jedno euro. Zákazníci ho môžu identifikovať podľa artiklového čísla 1221207 / P278285. V predajniach bol dostupný od 17. marca 2026.
Obchodný reťazec vyzýva zákazníkov, aby pohár ďalej nepoužívali a zakúpený výrobok priniesli späť do ktorejkoľvek predajne KiK. Zaplatenú sumu im vrátia.