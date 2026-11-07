Oheň zachvátil jednoduchú stavbu na Textilnej ulici a zasiahol aj osobné auto.
Pri požiari na Textilnej ulici v Košiciach našli hasiči v sobotu nadránom telo osoby bez známok života. Oheň zachvátil jednoduchú stavbu a poškodil aj osobné auto.
Požiar nahlásili krátko po 3.00 h. Na mieste zasahovali štyria hasiči s dvoma vozidlami. V horiacej stavbe sa nachádzala aj propán-butánová fľaša, ktorú hasiči vyniesli von a ochladzovali.
Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Okolnosti tragédie vyšetrujú.
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