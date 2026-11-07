Polícia odkláňa dopravu na cestu I/61.
Diaľnica D1 medzi Trenčínom a diaľničným privádzačom Drietoma v smere na Bratislavu je v sobotu predpoludním uzavretá pre dopravnú nehodu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodiči musia využiť obchádzkovú trasu po ceste I/61. Polícia ich vyzýva, aby rešpektovali pokyny hliadok a jazdili opatrne.
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