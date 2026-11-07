Diaľnica D1 pri Trenčíne je v smere na Bratislavu neprejazdná. Polícia po nehode odkláňa dopravu na starú cestu
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TASR
dnes 7. novembra 2026 o 10:35
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Diaľnica D1 pri Trenčíne je v smere na Bratislavu neprejazdná. Polícia po nehode odkláňa dopravu na starú cestu

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Diaľnica D1 pri Trenčíne je v smere na Bratislavu neprejazdná. Polícia po nehode odkláňa dopravu na starú cestu
Zdroj: Refresher

Polícia odkláňa dopravu na cestu I/61.

Diaľnica D1 medzi Trenčínom a diaľničným privádzačom Drietoma v smere na Bratislavu je v sobotu predpoludním uzavretá pre dopravnú nehodu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodiči musia využiť obchádzkovú trasu po ceste I/61. Polícia ich vyzýva, aby rešpektovali pokyny hliadok a jazdili opatrne.

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