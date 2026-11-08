Okolnosti úmrtí polícia vyšetruje.
V dome útočníka, ktorý v sobotu strieľal na hlavnom námestí v poľskom Krakove a zabil šesť ľudí, našli telá ďalších troch osôb. Ide o dve ženy a jedného muža, ktorí boli pravdepodobne blízkymi príbuznými strelca. Informoval o tom poľský premiér Donald Tusk.
Telá objavili na základe záberov z dronu. Podľa Tuska viaceré okolnosti naznačujú, že ide o členov najbližšej rodiny útočníka. Ich totožnosť zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Strelec začal v sobotu približne o 15.00 h strieľať z auta na náhodných okoloidúcich na hlavnom námestí v Krakove. Následne strieľal aj na policajtov, pričom najmenej dvoch zranil. Jeden z nich je v kritickom stave. Polícia muža postrelila a zadržala.
Podľa poľského ministra vnútra policajti zareagovali do troch minút od nahlásenia streľby, čím podľa neho zabránili ešte väčšej tragédii.
Poľský prezident Karol Nawrocki zároveň začal proces vyhlásenia 8. a 9. novembra za dni štátneho smútku.