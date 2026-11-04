Poľská politická scéna pripomína natlakovaný hrniec, ktorý hrozí výbuchom.
Poľský premiér Donald Tusk v utorok popoludní navrhol prezidentovi Karolovi Nawrockému usporiadať ešte tento týždeň súkromné rokovanie medzi štyrmi očami s cieľom nájsť spôsoby, ako trvalo znížiť politické napätie v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Tusk po mimoriadne vypätom zasadnutí Rady národnej bezpečnosti uviedol, že v spore okolo Ústavného súdu by nemalo ísť o to, aby jedna strana dosiahla víťazstvo alebo ponížila tú druhú.
„Ponúkol som prezidentovi, že som pripravený na stretnutie medzi štyrmi očami tento týždeň, aby sme mohli premýšľať o tom, ako trvalo znížiť toto napätie,“ povedal Tusk novinárom.
Premiér poznamenal, že hoci obaja lídri budú pravdepodobne trvať na svojich protichodných právnych a politických postojoch v mnohých otázkach, spája ich spoločný záväzok chrániť štát v období regionálnej nestability.
„Prezident aj ja cítime spoločnú zodpovednosť usilovať sa o dohodu všade tam, kde je to možné, a upokojovať emócie verejnosti, najmä vzhľadom na rastúcu hrozbu z východu, ako aj na potreby národnej bezpečnosti a vnútorného poriadku,“ uviedol.
Tusk dodal, že je presvedčený, že s prezidentom musia „na trvalej báze spolupracovať v záujme bezpečnosti Poľska, čo zahŕňa aj znižovanie napätia a predchádzanie vnútorným konfliktom. „Myslím si, že obaja sme v tomto smere urobili dobrý krok,“ doplnil.
Nawrockého kancelária potvrdila, že od Tuska dostala návrh na súkromné rokovania. Prezidentov hovorca Rafal Leskiewicz uviedol, že Nawrocki „opakovane deklaroval“ svoju ochotu stretnúť sa s Tuskom, kedykoľvek o to požiada. „Akonáhle bude termín stretnutia stanovený, budeme o tom informovať verejnosť,“ objasnil.
Tusk neskôr uviedol, že presný čas takéhoto stretnutia bude prísne tajný. „Chceme sa porozprávať medzi štyrmi očami, bez tohto tlaku, bez tejto politickej nervozity. Niekedy pokojný súkromný rozhovor prinesie riešenia,“ dodal.
Spor o Ústavný súd sa vyostril 30. októbra, keď došlo k pokusu o zmenu vo vedení súdu a k zásahu polície v jeho sídle. Prezident spochybnil kroky podniknuté voči súdu, zatiaľ čo vláda odôvodňuje svoje stanovisko nutnosťou zabezpečiť prácu ústavným sudcom po ich zvolení v Sejme.