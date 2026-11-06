Vo Veľkej Británii vstupuje od piatka 6. novembra do platnosti prísny zákaz konkrétnych foriem pornografie.
Britská vláda pristúpila k zásadnému prekopaniu legislatívy v oblasti digitálneho obsahu pre dospelých. Od piatka 6. novembra je v Spojenom kráľovstve nezákonné držať alebo distribuovať pornografické materiály, ktoré zachytávajú škrtenie, dusenie či sexuálne akty medzi reálnymi alebo predstieranými príbuznými, uvádza The Independent.
Do kategórie zakázaného obsahu spadá aj role play, kde dospelí vystupujú alebo predstierajú, že sú deťmi mladšími ako 16 rokov. Rezort spravodlivosti doplnil, že zákaz platí pre akékoľvek materiály, pri ktorých by bežný pozorovateľ nadobudol dojem, že ide o reálne osoby. Tresty sú nekompromisné – za držanie a distribúciu materiálov so škrtením či incestom hrozia až dva roky väzenia, kým pri zobrazení osôb imitujúcich vek pod 16 rokov hrozí páchateľom trest až do troch rokov za mrežami.
Násilie z obrazoviek preniklo do spální tínedžerov
Krok britských úradov je priamou reakciou na zistenia nezávislých vyšetrovaní zameraných na reguláciu pornografického priemyslu. Správa konzervatívnej barónky Gabby Bertinovej z roku 2025 poukázala na fakt, že škrtenie sa v pornografii stalo natoľko bežným, až preniklo do reálneho správania mladej generácie s devastujúcimi fyzickými aj psychickými následkami.
Dáta Inštitútu pre boj proti škrteniu (IFAS) odhalili alarmujúce čísla – viac ako tretina ľudí vo veku od 16 do 34 rokov uviedla, že bola aspoň raz počas konsenzuálneho sexu škrtená. Medzi sexuálne aktívnymi mladistvými vo veku 16 a 17 rokov to bolo dokonca až 43 percent. Hoci samotné škrtenie bez smrteľných následkov bolo trestné už skôr, online platformy ho dosiaľ mohli voľne ponúkať.
„Ak to máte, zmažte to,“ varuje britská ministerka
Britská ministerka spravodlivosti Alex Davies-Jonesová zdôraznila, že cieľom legislatívy nie je kriminalizovať neškodné sexuálne preferencie, ale chrániť mladých ľudí pred skresleným vnímaním intimity. Pornografia podľa nej dlhodobo formuje predstavy o tom, ako vyzerá zdravý partnerský vzťah, a glorifikácia násilia vedie k stieraniu hraníc medzi tým, čo je fetiš a čo reálne ublíženie na zdraví.
Ministerka preto adresovala verejnosti nekompromisnú výzvu: ktokoľvek má takýto obsah stiahnutý, má ho okamžite zmazať a zdržať sa jeho ďalšieho zdieľania, inak mu hrozí priama trestná zodpovednosť.