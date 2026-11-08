Útočník zabil šesť ľudí na námestí a podľa vyšetrovateľov má na svedomí aj ďalšie tri obete vo svojom dome.
Sobotňajšiu streľbu na námestí v Krakove vyšetruje poľská prokuratúra ako teroristický čin. Oznámila to v nedeľu na sieti X. Strelec zabil šesť ľudí v Krakove a troch vo svojom dome v meste Ostrowiec Šwiętokrzyski. Dôkazy podľa prokuratúry nasvedčujú tomu, že oba činy spáchala tá istá osoba.
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