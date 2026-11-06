To, čo by v akejkoľvek inej hre znamenalo totálne vyhodené peniaze, prinieslo slovenskému hráčovi životnú výhru.
Utorkové žrebovanie z 3. novembra prinieslo stávkarovi zo Slovenska nevídaný paradox. Kým drvivá väčšina lotériových hier trestá nepresnosť stratou vkladu, v tomto prípade sa absolútne minutie všetkých vyžrebovaných čísel stalo životnou trefou do čierneho.
Ako oficiálne informovala národná lotériová spoločnosť Tipos, výherca vložil svoju dôveru do tiketu, na ktorom sa po vyžrebovaní nezhodovalo ani jedno z jedenástich čísel. Táto na prvý pohľad čistá smola mu však na bankový účet pripíše rovných 100-tisíc eur, čo predstavuje maximálnu možnú výhru v tejto kategórii.
Pravidlá postavené na dvoch extrémoch
Číselná lotéria Všetko alebo nič dáva hráčom príležitosť hrať o stotisícový jackpot každý jeden deň. Celá mechanika je postavená na netradičnom koncepte – plnú sumu si hráč odnesie v prípade, že uhádne kompletne všetky vyžrebované čísla, no rovnakú prémiu získa aj vtedy, ak sa netrafí ani v jedinom prípade.
Systém navyše počíta aj s ďalšími kombináciami a ponúka niekoľko nižších výherných úrovní pre tých, ktorí sa priblížia k jednému z dvoch koncov spektra. Menšie finančné odmeny v rozpätí od troch až do dvesto eur si pripisujú tipujúci, ktorí uhádnu desať, deväť či osem čísel, ale aj tí, ktorým sa pošťastí trafiť iba tri, dve alebo jedno číslo. Každý podaný tiket tak dáva hráčom viacero alternatív, ako sa dopracovať k finančnej odmene.