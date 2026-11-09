Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
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TASR
dnes 9. novembra 2026 o 18:00
Čas čítania 0:51

Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou

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Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
Zdroj: Pexels/UMA media

Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ technologického gigantu Nvidia Jensen Huang lieta v obrovskom medzinárodnom škandále.

Denník The New York Times s odvolaním sa na americké tajné služby odhalil, že šéf Nvidie Jensen Huang mal romantický pomer s podnikateľkou Alice Huangovou, ktorá pracovala pre čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti. V americkej administratíve Donalda Trumpa dokonca kolovalo tajné memorandum a o ich pomere vedel aj samotný prezident.

Cieľom údajnej agentky malo byť jediné – dostať sa cez Huanga k prísne stráženým informáciám o najmodernejších amerických čipoch pre umelú inteligenciu, ktoré poháňajú dnešnú digitálnu revolúciu.

Čína obvinenie odmieta

Reakcia firmy, ktorá je motorom celého technologického trhu, prišla prakticky okamžite. Nvidia v nedeľu oznámila, že na preverenie celej situácie najala nezávislých vyšetrovateľov. Úlohou expertov je zistiť, či sa zakladateľ spoločnosti stal obeťou zahraničnej spravodajskej operácie a či mohlo dôjsť k ohrozeniu kľúčového know-how firmy. Sám šéf spoločnosti Jensen Huang vyhlásil, že nezávislý audit plne podporuje a vyšetrovateľom poskytne maximálnu súčinnosť, aby sa pochybnosti čo najskôr vyvrátili.

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Do celého prípadu vstúpila aj oficiálna čínska diplomacia. Hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun akékoľvek napojenie podnikateľky na štátnu bezpečnosť odmietol a správy amerických médií označil za nepodložené výmysly a hanobenie.

Celá aféra však prichádza v čase vyostrenej technologickej vojny medzi Washingtonom a Pekingom, kde sú pokročilé AI čipy od Nvidie považované za strategický tovar prvoradého významu a Spojené štáty prísne strážia, aby sa nedostali do rúk čínskej vláde.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson
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