Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ technologického gigantu Nvidia Jensen Huang lieta v obrovskom medzinárodnom škandále.
Denník The New York Times s odvolaním sa na americké tajné služby odhalil, že šéf Nvidie Jensen Huang mal romantický pomer s podnikateľkou Alice Huangovou, ktorá pracovala pre čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti. V americkej administratíve Donalda Trumpa dokonca kolovalo tajné memorandum a o ich pomere vedel aj samotný prezident.
Cieľom údajnej agentky malo byť jediné – dostať sa cez Huanga k prísne stráženým informáciám o najmodernejších amerických čipoch pre umelú inteligenciu, ktoré poháňajú dnešnú digitálnu revolúciu.
Čína obvinenie odmieta
Reakcia firmy, ktorá je motorom celého technologického trhu, prišla prakticky okamžite. Nvidia v nedeľu oznámila, že na preverenie celej situácie najala nezávislých vyšetrovateľov. Úlohou expertov je zistiť, či sa zakladateľ spoločnosti stal obeťou zahraničnej spravodajskej operácie a či mohlo dôjsť k ohrozeniu kľúčového know-how firmy. Sám šéf spoločnosti Jensen Huang vyhlásil, že nezávislý audit plne podporuje a vyšetrovateľom poskytne maximálnu súčinnosť, aby sa pochybnosti čo najskôr vyvrátili.
Do celého prípadu vstúpila aj oficiálna čínska diplomacia. Hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun akékoľvek napojenie podnikateľky na štátnu bezpečnosť odmietol a správy amerických médií označil za nepodložené výmysly a hanobenie.
Celá aféra však prichádza v čase vyostrenej technologickej vojny medzi Washingtonom a Pekingom, kde sú pokročilé AI čipy od Nvidie považované za strategický tovar prvoradého významu a Spojené štáty prísne strážia, aby sa nedostali do rúk čínskej vláde.