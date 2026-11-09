V nemocnici podľahol zraneniam.
Muž, ktorý v sobotu spustil streľbu v centre poľského Krakova a zabil pri nej šesť ľudí, v pondelok ráno podľahol zraneniam v nemocnici. Na sociálnej sieti X to oznámila polícia v Malopoľskom vojvodstve, píše TASR.
„Oznamujeme, že páchateľ tragických udalostí dnes ráno zomrel v nemocnici,“ napísala polícia v krátkom príspevku na sieti X.
Spravodajská televízia TVN24 s odvolaním sa na vojvodu Malopoľského vojvodstva Krzysztofa Klęczara uvádza, že páchateľ zahynul o 04:30 ráno v jednej z krakovských nemocníc. Podozrivého údajne operovali najmenej trikrát, keď ho v sobotu postrelila polícia a v kritickom stave previezli do nemocnice.
9 mŕtvych, 15 zranených
Pri sobotňajšom útoku v Krakove zomrelo šesť ľudí a 15 ďalších utrpelo poranenia. Neskôr polícia našla v dome strelca v Ostrowci Świętokrzyskom zastrelených jeho rodičov a sestru. Podľa vyšetrovateľov ich s vysokou pravdepodobnosťou zabil on. Klęczar uviedol, že zdravotný stav 14 zranených ostáva stabilný a stav jedného zraneného policajta je vážny.