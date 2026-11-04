Séria sofistikovaných kybernetických útokov na západné obchodné reťazce ukázala novú zbraň digitálnych vydieračov.
Kybernetické incidenty v západoeurópskych supermarketoch ukázali, že modernizácia predajní prináša aj obrovské bezpečnostné riziká. Terčom organizovaných skupín sa stali priemyselné chladiace a mraziace technológie. Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič pre tnlive.sk potvrdil, že obchodníci investujú do kybernetickej bezpečnosti množstvo financií, no stopercentne sa pripraviť nedá nikdy. Zároveň pripustil, že aj domáce siete už v minulosti čelili viacerým útokom – niektoré boli úspešnejšie, iné menej, no nemali taký závažný vplyv na spotrebiteľa, aký sa nedávno prejavil v západnej Európe.
Zraniteľným bodom v obchodoch je pritom technika, pri ktorej by bežný človek hackerský zásah vôbec nečakal. Špecialista na počítačovú bezpečnosť zo spoločnosti Eset Robert Lipovský vysvetľuje, že moderné chladiace systémy riadi počítač a sú prepojené s internetom, aby ich technici mohli na diaľku monitorovať a servisovať. Hoci je táto infraštruktúra spravidla chránená, vysoko sofistikovaný útočník dokáže prelomiť aj kvalitné zabezpečenie, aj keď podľa Lipovského ide skôr o ojedinelé prípady.
Supermarkets across Europe have been hit by a cyberattack that causes fridges and freezers to heat up to 122°F Stores have dumped spoiled food following the attack https://t.co/75ZHLb7ukr— Dexerto (@Dexerto) November 2, 2026
Hrozba pre smart domácnosti
Za útokmi na infraštruktúru stoja podľa odborníkov dva primárne motívy. Bezpečnostný analytik Pavol Draxler vysvetlil, že prvou motiváciou sú peniaze z vydierania. Druhú skupinu tvoria štátom podporovaní aktéri, ktorých cieľom je vyvinúť psychologický tlak na spoločnosť a občanov, pričom útočia na čokoľvek, čo dokáže spustiť paniku – napríklad na výťahy alebo logistiku zásobovania.
Otázka zraniteľnosti digitálnych systémov sa však netýka iba korporátnych serverov a skladov. V moderných domácnostiach sa masívne rozmohli smart spotrebiče, ako sú televízory, robotické vysávače, inteligentné rúry či práčky bežiace v domácej sieti. Pavol Draxler v tejto súvislosti upozornil, že len čo má zariadenie takéto internetové funkcionality, vždy existuje teoretická možnosť, že ho niekto zvonku dokáže zneužiť.