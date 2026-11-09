Vo výškovom bytovom dome v meste Tchaj-jüan na severe Číny vypukol ničivý požiar, ktorý si vyžiadal najmenej 14 ľudských životov.
Najmenej 14 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý vypukol vo výškovom bytovom dome v meste Tchaj-jüan na severe Číny. Informovali o tom v pondelok štátne médiá, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
K požiaru v budove v centre mesta v provincii Šan-si došlo v nedeľu skoro ráno. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua večer uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie 38 ľudí a úrady potvrdili päť úmrtí. V pondelok ráno informovala o 14 obetiach na životoch.
A building fire in Taiyuan, Shanxi Province, has claimed 14 lives, with 38 people previously taken to hospital for treatment. Efforts to treat the injured are ongoing, while the cause of the fire remains under investigation. https://t.co/y9MfFlbX5d— Bridging News (@BridgingNews_) November 9, 2026
Plamene uhasili po asi dvoch hodinách a príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
Čína spustila kampaň zameranú na požiarne riziká vo výškových budovách vlani v novembri po obrovskom požiari v Hongkongu, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. O mesiac neskôr si požiar v bytovom dome na juhu Číny vyžiadal 12 životov. V júli pri požiari v továrni na obuv na východe krajiny zomrelo najmenej 28 ľudí.