Povinné zmluvné poistenie (PZP) na Slovensku opäť mení cenovky.
Ceny povinného zmluvného poistenia sa po dvoch divokých rokoch konečne upokojujú. Ešte v rokoch 2020 až 2022 sa priemerná cena poistky hýbala okolo 110 eur a rástla len pomaly. Zlom nastal v rokoch 2024 a 2025, kedy poistky medziročne vystrelili o 14 a vyše 17 percent.
V roku 2026 sa však zdražovanie takmer zastavilo a priemerná suma stúpla len o jedno percento na 170 eur, uvádza tnlive.sk. V porovnaní so susedmi sme však v minulých rokoch ťahali za kratší koniec – kým u nás v roku 2025 poistky prudko rástli, v Maďarsku dokonca o štyri percentá zlacneli.
Najväčší prievan v peňaženke pocítia začínajúci šoféri s čerstvým vodičákom. Z údajov portálu superpoistenie.sk vyplýva, že mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov zaplatia za PZP v priemere až 307 eur ročne. S pribúdajúcim vekom cena rapídne klesá – vodiči medzi 25 a 29 rokmi platia 211 eur a kategória od 30 do 49 rokov približne 153 eur.
Seniori najlacnejšie
Najmenej platia skúsení seniori nad 65 rokov, ktorých ročná poistka vyjde v priemere len na 137 eur, čo je menej ako polovica sumy mladých. Odborníci navyše upozorňujú, že jazda bez nehody už dnes automaticky nezaručí nízku cenu, keďže do konečnej sumy čoraz viac prehovorili drahšie náhradné diely a výroba moderných vozidiel.
Cena podľa miesta
To, koľko za poistku zaplatíš, závisí aj od regiónu, v ktorom máš auto prihlásené. Najdrahšia je už tradične Bratislava s hustou premávkou, kde priemerná cena za rok 2025 dosiahla 198 eur. Hneď za hlavným mestom skončil Košický kraj s priemerom 187 eur a Žilinský kraj so 171 eurami.
Naopak, najmenej peňazí si pýtajú poisťovne od vodičov v Trenčianskom a Prešovskom kraji, kde sa priemerná poistka drží na úrovni 149 eur. Podobne dobre obišiel aj Nitriansky kraj s priemerom 150 eur.