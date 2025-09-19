Kategórie
Domov
TASR
dnes 19. septembra 2025 o 13:14
Čas čítania 0:45

VIDEO: V Handlovej sa muž vyhrážal voličom Fica. Tvrdil, že ich otrávi

Kategória:
Slovensko
VIDEO: V Handlovej sa muž vyhrážal voličom Fica. Tvrdil, že ich otrávi
Zdroj: FOTO TASR- Pavel Neubauer

Na záberoch držal v ruke Savo.

  • Polícia sa zaoberá videom na sociálnej sieti, na ktorom neznámy muž pred Senior centrom v Handlovej s dezinfekčným prostriedkom v ruke prednáša výroky adresované premiérovi Robertovi Ficovi.
  • Obsah vyjadrení neznámeho muža môže byť vnímaný ako hrozba voči seniorom. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie za prečin násilia proti skupine obyvateľov.
  • Mladík vo videu tvrdí, že Savom prišiel otráviť babičky, ktoré môžu za to, že Smer neustále vyhráva voľby. Video zverejnila Okresná organizácia Smeru.

Citát: „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie uvedeného skutku,“ deklarovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Širší kontext: K videu sa vyjadrila i handlovská samospráva, podľa ktorej primátorka Silvia Grúberová dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu násilia voči komukoľvek a v tomto prípade konkrétne akt násilia voči chráneným osobám, ktorými sú seniori. „Tento akt násilia, zastrašovania a vyhrážania sa pred mestským Senior centrom v Handlovej sa nás hlboko dotkol,“ uviedla primátorka.

Mesto v tejto súvislosti vyzýva ľudí, ak sú svedkami protiprávneho konania, či už na verejnosti alebo na sociálnych sieťach, aby okamžite kontaktovali policajné orgány.

Domov
Zdieľať
Diskusia