Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
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TASR
dnes 5. novembra 2026 o 8:50
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Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča

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Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
Zdroj: Policie ČR

Slovenskom otriasol ďalší prípad detskej agresie a šikany.

Polícia vyšetruje incident vo Veľkej Lomnici v Kežmarskom okrese, pri ktorom malo dôjsť k napadnutiu maloletého dievčaťa. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) na sociálnej sieti uviedlo, že udalosť sa stala ešte minulý štvrtok 29. októbra. Reagovalo tak na video, ktoré sa šírilo na sociálnej sieti. Je na ňom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ju vyzliekla donaha.

„Okresné riaditeľstvo PZ v Kežmarku v súvislosti s medializovaným prípadom na sociálnej sieti vo veci fyzického napadnutia maloletej osoby v obci Veľká Lomnica, ku ktorému malo dôjsť 29. októbra, od uvedeného dňa prijalo potrebné opatrenia a prípadom sa intenzívne zaoberá,“ uviedla polícia.

V rámci vykonaného vyšetrovania sa podarilo stotožniť podozrivé osoby a poverený príslušník PZ aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku. Polícia zároveň uviedla, že v súvislosti s prípadom bola zabezpečená zvýšená hliadková činnosť s cieľom dohliadať na verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov.

„Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodáva KR PZ.

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Náhľadový obrázok: FB/Polícia Slovenskej republiky
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