Podľa odborníkov zo SAV išlo o chybu automatického systému, ktorý nesprávne vyhodnotil otrasy z Indického oceánu.
Zemetrasenie, ktoré malo v utorok (10. novembra) zasiahnuť juhozápad Slovenska, sa nepotvrdilo. Informácia o otrasoch s magnitúdou 2,3 v okrese Dunajská Streda vznikla chybným vyhodnotením automatického seizmologického systému. Pre TASR to potvrdil Adrián Michálek z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV).
Podľa odborníkov v danej oblasti k žiadnemu zemetraseniu nedošlo. Maďarský systém totiž nesprávne vyhodnotil údaje zo vzdialeného zemetrasenia v Indickom oceáne a vytvoril falošnú lokalizáciu, ktorú následne prevzalo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC).
Michálek vysvetlil, že automatické systémy môžu pri slabších signáloch urobiť chybu. Pri údajoch EMSC preto odporúča rozlišovať medzi automaticky zaznamenanými javmi (A) a tými, ktoré manuálne overil odborník (M).