PRIESKUM: PS si drží prvenstvo pred Smerom, preferencie klesajú všetkým veľkým hráčom
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Daniel Zbudila
dnes 1. októbra 2026 o 14:50
Čas čítania 1:26

PRIESKUM: PS si drží prvenstvo pred Smerom, preferencie klesajú všetkým veľkým hráčom

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PRIESKUM: PS si drží prvenstvo pred Smerom, preferencie klesajú všetkým veľkým hráčom
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom septembra, na čele rebríčka by zakotvilo Progresívne Slovensko pred druhým Smerom a treťou Republikou.

Podľa volebného modelu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ24 by parlamentné voľby v druhej polovici septembra vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18,9 percenta hlasov. V závese za ním skončil vládny Smer-SD, ktorému by svoj hlas odovzdalo 17,1 percenta rozhodnutých voličov. Pomyselný bronz berie hnutie Republika so ziskom 9,7 percenta.

Do parlamentných lavíc by sa dostalo celkovo sedem subjektov. Štvrtý Hlas-SD získal 8,6 percenta a o piatu priečku sa delia Hnutie Slovensko a SaS (zhodne po 8,1 percenta). Poslednou stranu v pléne by bolo KDH so ziskom 6,9 percenta.

Mimo Národnej rady by naopak zostala koaličná SNS (4,8 percenta) aj mimoparlamentní Demokrati (4,4 percenta). Pod päťpercentnou hranicou skončila aj Maďarská aliancia (3,3 percenta), Sme rodina (3,2 percenta) či hnutie Právo na pravdu (2,7 percenta).

Prepukol jesenný pokles? Pohoršili si takmer všetci

Zaujímavým zistením septembrového merania je plošný pokles obľúbenosti najväčších politických hráčov. Najvýraznejšie si medzimesačne pohoršil líder tabuľky – Progresívne Slovensko stratilo oproti augustu 2,1 percentuálneho bodu.

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Smer-SD si odpísal 0,6 percenta a drobné straty zaznamenali aj Republika (-0,1 percenta) či Hlas-SD (-0,2 percenta). Výraznejšie zakolísalo KDH, ktoré prišlo o 0,9 percenta voličov, a Sloboda a Solidarita s poklesom o 0,7 percenta.

Rozdelenie mandátov

Čo sa týka samotných kresiel v parlamente, PS by získalo 37 mandátov, Smer 33 a Republika 19. Hlas, Hnutie Slovensko a SaS by zhodne obsadili po 16 kresiel a kresťanskí demokrati z KDH by disponovali 13 poslancami.

Mladí a vysokoškoláci volia PS, seniori nedajú dopustiť na Smer

Dáta z prieskumu opäť potvrdili výrazné generačné aj vzdelanostné rozdiely medzi slovenskými voličmi:

  • Mladí (18 – 33 rokov): Jednoznačne dominuje Progresívne Slovensko (27 %), za ním nasleduje SaS (13 %) a Hnutie Slovensko (9 %).
  • Stredná generácia (34 – 49 rokov): Taktiež víťazí PS (20 %), druhý je Smer-SD (13 %).
  • Dôchodcovia: Tabuľku valcuje Smer-SD s nadpriemerným ziskom 29 %, druhý je Hlas-SD (13 %) a tretia Republika (11 %). Progresívci v tejto kategórii prepadávajú so získanými 11 percentami.

Zaváži aj vzdelanie

Kým voliči bez maturity uprednostňujú Smer-SD (20 %) pred PS (15 %), ľudia s vysokoškolským titulom masívne podporujú Progresívne Slovensko (30 %), za ktorým nasleduje SaS (15 %) a až potom Smer-SD (14 %).

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Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
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