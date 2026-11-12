Súd uznal bývalého kandidáta ĽSNS Antona Grňa za vinného z extrémizmu: Dostal ročnú podmienku
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TASR
dnes 12. novembra 2026 o 14:01
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Súd uznal bývalého kandidáta ĽSNS Antona Grňa za vinného z extrémizmu: Dostal ročnú podmienku

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Súd uznal bývalého kandidáta ĽSNS Antona Grňa za vinného z extrémizmu: Dostal ročnú podmienku
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Špecializovaný trestný súd v Pezinku opäť riešil prípad extrémizmu spojený s bývalým kandidátom ĽSNS Antonom Grňom.

Bývalý kandidát do parlamentu za stranu ĽSNS Anton Grňo si na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vypočul ďalší odsudzujúci verdikt. Samosudkyňa ho 9. novembra uznala za vinného z extrémistickej trestnej činnosti – konkrétne išlo o pokračovací prečin prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj o prechovávanie extrémistického materiálu. Informáciu pre TASR potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.

Rozsudok ešte nie je definitívny

Súd vymeral obžalovanému úhrnný trest odňatia slobody v trvaní dvanástich mesiacov, pričom jeho výkon podmienečne odložil na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Súčasťou trestu je aj prepadnutie veci. Verdikt však zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Proti rozhodnutiu pezinského súdu sa totiž odvolal nielen samotný Anton Grňo, ale aj dozorujúca prokurátorka. Celú kauzu tak bude musieť definitívne posúdiť Najvyšší súd SR.

V minulosti platil tisíce eur za pokrik na súde

Pre niekdajšieho parlamentného kandidáta kotlebovcov nejde o prvú skúsenosť s justíciou v súvislosti s extrémizmom. Špecializovaný trestný súd ho v inej kauze potrestal už v roku 2020, keď mu uložil peňažný trest vo výške 5 000 eur. Dôvodom bol incident z mája 2018, keď priamo pred pojednávacou miestnosťou Najvyššieho súdu SR hlasno zakričal pozdrav „Na stráž!“. Súd vtedy konštatoval, že týmto gestom verejne vyjadril sympatie k ľudáckemu režimu a Hlinkovej garde.

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Náhľadový obrázok: TASR/Ján Krošlák
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