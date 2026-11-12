Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených
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TASR
dnes 12. novembra 2026 o 7:15
Čas čítania 1:05

Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených

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Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených
Zdroj: TASR/AP/Ryan Murphy

New York zasiahla v stredu vážna tragédia.

Najmenej dvaja ľudia prišli o život a takmer dve desiatky utrpeli zranenia pri stredajšom zrútení trojposchodovej budovy v blízkosti staveniska v americkom meste New York. Informovali o tom tamojšie úrady. Záchranári zatiaľ nemajú presné informácie o tom, koľko ľudí môže byť uväznených pod troskami alebo je stále považovaných za nezvestných. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televízie CNN.

Budova sa zrútila približne o 16:00 (22:00 nášho času) vo štvrti Brooklyn. Na záberoch z miesta bolo vidieť hasičov, ako z hromady trosiek vyťahujú niekoľko ľudí, ukladajú ich na nosidlá a pomocou rebríkov vynášajú z miesta nešťastia.

„Nevieme, koľko ľudí sa stále nachádza v oblasti zrútenej budovy. Záchranná operácia potrvá dlhší čas,“ uviedla šéfka newyorského hasičského zboru Lillian Bonsignorová.

Zároveň informovala, že okrem dvoch obetí je ďalších 17 ľudí zranených, z toho sedem detí. Štyria ľudia sú v kritickom stave.

Zrútená budova mala na prízemí rôzne prevádzky a na horných podlažiach byty. Stála na okraji pozemku, na ktorom predtým zbúrali ďalšiu jednopodlažnú stavbu, aby uvoľnili miesto novému projektu. Predstavitelia úradov uviedli, že v čase nešťastia robotníci vykonávali výkopové práce v bezprostrednej blízkosti zrútenej budovy.

 

Hasiči sa aj po niekoľkých hodinách záchrannej operácie obávali zrútenia ďalších častí bytového domu. Zatiaľ čo ručne odstraňovali trosky a odhadzovali kusy sutín, nad miestom lietal dron. Záchranári pri hľadaní preživších využívali aj vycvičené psy.

Príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Jeden zo svedkov povedal, že pred zrútením budovy počul krik ľudí a zvuk podobný výbuchu bomby.

Mestský odbor výstavby uviedol, že jeho inšpektori sú na mieste a „pomáhajú pri záchranných prácach a kontrolujú statickú stabilitu okolitých budov“. Starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Ryan Murphy
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