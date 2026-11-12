Obe strany dosiahli zásadnú dohodu o ďalšej výmene vojnových zajatcov, jej podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
Rusko plánuje pokračovať v mierových rokovaniach s Ukrajinou. Po dvojdňových rozhovoroch v Abú Zabí to v stredu oznámil šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij. Obe strany sa zároveň predbežne dohodli na ďalšej rozsiahlej výmene vojnových zajatcov.
Medinskij označil atmosféru rokovaní za priateľskú a poďakoval sa americkým zástupcom Steveovi Witkoffovi a Jaredovi Kushnerovi. Podrobnosti o plánovanej výmene zajatcov majú byť zverejnené čoskoro.
Na rozhovoroch sa zúčastnili delegácie Ruska, Ukrajiny a USA. V utorok rokovali približne štyri a pol hodiny, v stredu menej ako dve hodiny.