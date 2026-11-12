Tragický útok v poľskom Krakove mal aj nečakanú a mimoriadne napätú dohru.
Po krvavej streľbe na Hlavnom námestí v Krakove sa na internete objavili zábery neznámeho muža na streche kostola. Mnohí vrátane bezpečnostných zložiek sa obávali, že ide o komplica útočníka. Malopoľská polícia však neskôr uviedla veci na pravú mieru – podozrivou osobou bol miestny kňaz. Ten pre portál Deon.pl opísal mrazivé minúty, keď sa z bežnej domácej rutiny stala scéna ako z akčného trileru.
Duchovný vybehol na terasu fary pozbierať vypranú bielizeň po tom, čo v správach započul, že páchateľa už zadržali a v meste je pokoj. Keď však podišiel k nízkemu múriku, aby sa pozrel na námestie, v tme ho okamžite osvietili tri laserové zameriavače mieriace na jeho ruky a čelo.
Ozbrojení muži naňho kričali, aby sa ani nepohol. V tejto strnulej polohe vydržal približne desať minút, až kým policajtom nezavolal, že mu už odpadávajú ruky. Následne ich navigoval cez sakristiu, od ktorej im kľúče poskytol ďalší z kňazov, aby nemuseli vyrážať dvere.
KWP Kraków: „Dementujemy informacje o osobie biegającej po dachu Kościoła Mariackiego. Film dostępny w mediach społecznościowych pochodzi sprzed kilku godzin, reakcję policjantów wywołał ksiądz, który wyszedł na taras plebanii” https://t.co/aYP6Q48C6D— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) November 7, 2026
Zásah pokračoval mimoriadne tvrdo. Keď komando vtrhlo na terasu, duchovný si musel ľahnúť a priplaziť sa k nim. Jeden z policajtov mu vykrútil ruku a ďalší mu priložil pušku priamo k hlave. Keď sa ho pýtali, kde býva, prekvapený muž im odpovedal, že priamo tam, keďže má hneď za dverami izbu. Vystrašený potom tri minúty hľadal doklad totožnosti.
Situáciu zhoršila tma aj jeho oblečenie – mal na sebe flísovú mikinu s kapucňou a spoza múrika siahajúceho po pás nebolo vidieť, či v rukách nedrží zbraň. Hoci priznal, že pri jedinom zlom pohybe mohol niekto stlačiť spúšť, policajtov sa zastal. Po overení identity mu ponúkli ošetrenie zranenej ruky a on ich profesionálnu reakciu prirovnal k americkému filmu.
Vyšetrovanie samotnej tragédie v Krakove medzitým odhalilo desivé pozadie. 24-ročný strelec Michał Oksiński, ktorý pripravil o život troch príbuzných a šiestich náhodných ľudí a v pondelok zomrel, sa zaujímal o nórskeho masového vraha Andersa Breivika aj o streľby v USA. Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek potvrdil nález extrémistických materiálov v jeho počítači.
Premiér Donald Tusk v reakcii avizoval sprísnenie dohľadu nad internetom a úpravu zbrojnej legislatívy. Lekári už ukončili pitvy všetkých deviatich obetí, zatiaľ čo trinásť z pätnástich zranených zostáva v stabilizovanom stave v nemocniciach a jedného previezli na liečenie do Rakúska.