Chorvátskom otriasa mimoriadne brutálny prípad zo záhrebskej psychiatrickej nemocnice Sveti Ivan.
32-ročný Kristian Josip Periš bol bývalý atlét, vyštudovaný kineziológ a športový tréner, ktorého okolie poznalo ako slušného a priateľského mladého muža. Keď sa mu 21. októbra náhle zhoršil psychický stav, rodina mu privolala záchranárov a políciu. Kristian nastúpil do sanitky dobrovoľne a popoludní ho previezli na psychiatrickú kliniku Sveti Ivan v Záhrebe.
Zatiaľ čo vedenie liečebne neskôr tvrdilo, že bol agresívny, vyhrážal sa a mal pri sebe kovový boxer, policajná hliadka ho okolo 15:20 zastihla pokojne sedieť na lavičke. O necelé dve hodiny neskôr však už bol pacient priviazaný k posteli.
Osem minút násilia na kamerovom zázname
Zlom vo vyšetrovaní priniesli zábery z bezpečnostnej kamery v nemocničnej izbe číslo 11a, o ktorých informovali chorvátske médiá Jutarnji list a Index.hr. Video zachytáva približne osemminútový zákrok, počas ktorého sa skupina pracovníkov snažila znehybniť pacienta, hoci mal už ruky aj nohy pripútané popruhmi. Jeden zo zdravotníkov mu na hlavu priložil vankúš a ďalší naň tlačili, pričom mu kolenami kľačali na krku a hrudníku. Podľa vyšetrovacieho spisu ho niektorí opakovane udierali päsťami a lakťom do hlavy.
Personál sa neskôr bránil tým, že vankúš použili ako neoficiálnu ochranu pred pohryzením, no na videu žiadny pokus o uhryznutie pred zákrokom nevidno. Tlak na jeho hlavu a krk navyše pokračoval aj vtedy, keď sa mladý muž prestal brániť. Keď si zamestnanci uvedomili, že nereaguje, pokusy o oživenie už zlyhali a o 21:26 lekári konštatovali smrť, uvádza HRT.
Podozrenie z vraždy
Polícia po zhliadnutí videa zadržala štyroch zdravotníckych technikov. Záhrebská prokuratúra ich obvinila z obzvlášť závažnej vraždy chránenej osoby, sudca ich poslal do vyšetrovacej väzby a nemocnica s nimi rozviazala pracovný pomer. Vyšetrovatelia zároveň preverujú úlohu ďalších deviatich zamestnancov, ktorí sa v izbe nachádzali. Po oboznámení sa so zábermi nešetril ostrými slovami ani chorvátsky premiér Andrej Plenković, ktorý konanie zdravotníkov priamo označil za vraždu mladého človeka, uvádza Dnevnik.
Veľké otázniky teraz vyvoláva najmä postup vedenia kliniky. Hoci právnik pozostalých už dva dni po tragédii upozornil na podozrivé okolnosti a žiadal zaistenie kamerových záznamov, riaditeľka nemocnice Majda Grah si video údajne pozrela až 4. novembra. Polícia sa tak ku kľúčovému dôkazu dostala s viac ako dvojtýždňovým oneskorením. Ministerka zdravotníctva Irena Hrstić potvrdila, že zákrok na videu hrubo porušil všetky pravidlá fyzického obmedzovania pacientov.