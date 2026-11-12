Slovenskí hygienici vydali preventívne varovanie pred konkrétnou šaržou špeciálnej dojčenskej výživy značky HiPP.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na podozrenie na zdravotné problémy zrejme v dôsledku konzumácie výrobku HiPP Comfort špeciálna dojčenská výživa. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Úrad uviedol, že mu bol zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR postúpený podnet od verejnosti týkajúci sa zdravotných problémov u dojčaťa (neustále zvracanie a následná dehydratácia), ktoré sa vyskytli pravdepodobne v dôsledku konzumácie výrobku HiPP Comfort špeciálna dojčenská výživa, číslo šarže: 1845744, DMT: 13.03.2028.
Výrobok nepoužívajte
Orgány verejného zdravotníctva tento podnet prešetrujú. ÚVZ priblížil, že požiadal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF príslušný orgán úradnej kontroly potravín v Českej republike o súčinnosť.
Ide najmä o overenie bezpečnosti a súladu s legislatívnymi požiadavkami týkajúcimi sa bezpečnosti vyššie uvedeného výrobku uvedenej šarže, najmä pokiaľ ide o zloženie a mikrobiologickú a chemickú bezpečnosť výrobku, vrátane výsledkov laboratórnej analýzy na prítomnosť cereulidu. Taktiež o overenie, či spoločnosť HiPP Slovakia s.r.o. dostala nejaké podnety týkajúce sa zdravotných problémov u dojčiat po konzumácii vyššie uvedeného výrobku.
ÚVZ odporúča spotrebiteľom z preventívnych dôvodov a vzhľadom na uvedené informácie, aby tento výrobok uvedenej šarže nepoužívali na prípravu stravy pre dojčatá a nepodávali na konzumáciu, kým nebude potvrdená bezpečnosť výrobku.