Žilinskí kriminalisti majú za sebou úspešný zásah proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý na jar tohto roka terorizoval majiteľov áut.
Majitelia vozidiel v Žiline si môžu konečne vydýchnuť. Príslušníkom tamojšej kriminálnej polície sa podarilo objasniť sériu siedmich úmyselných požiarov áut, ku ktorým dochádzalo na jar tohto roka – konkrétne v období od 12. marca do 4. mája 2026. Vyčíňanie páchateľa zanechalo za sebou spúšť v hodnote viac ako 100-tisíc eur.
V noci unikal na elektrickej kolobežke
Vypátrať osobu stojacu za útokmi bolo pre policajtov mimoriadne náročné. Páchateľ si totiž dával záležať na tom, aby po sebe nezanechal jasné stopy. Vždy vyrážal do ulíc až v nočných hodinách, starostlivo si maskoval tvár a na rýchle presuny po meste využíval elektrickú kolobežku. Práve tento nenápadný spôsob dopravy mu dlhší čas pomáhal unikať pozornosti.
Rozhodujúce stopy odhalila domová prehliadka
Kriminalisti však rozbehli rozsiahle pátranie, počas ktorého detailne analyzovali súvislosti medzi jednotlivými incidentmi, vyhodnocovali záznamy z bezpečnostných kamier, vypočúvali svedkov a opierali sa o odborné znalecké posudky. Zlom nastal po tom, čo sudca Okresného súdu v Žiline vydal príkaz na domovú prehliadku. Pri nej policajti zaistili kľúčové dôkazy, ktoré podozrivého definitívne usvedčili z celej série útokov.
Vyšetrovateľ zo žilinského okresného riaditeľstva už 33-ročnému mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci, a to hneď v siedmich bodoch. Zároveň podal návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca stotožnil, a obvinený tak na ďalší proces počká za mrežami.