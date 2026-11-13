Ľudí, ktorí si privyrábajú na dohodu, čaká od začiatku budúceho roka príjemná finančná zmena.
Práca na dohodu bude od budúceho roka o niečo výhodnejšia. Štát od 1. januára 2027 dvíha takzvanú odvodovú odpočítateľnú položku, ktorú verejnosť pozná najmä ako odvodovú úľavu. Z doterajších 200 eur poskočí na rovných 300 eur za mesiac, vďaka čomu dohodárom zostane z výplaty viac peňazí. Najväčšou novinkou však je, že zoznam oprávnených osôb sa rozširuje o ďalšiu veľkú skupinu, uvádza Sociálna poisťovňa.
Benefit po novom využijú aj rodičia na dovolenke
Doteraz túto finančnú výhodu čerpali iba pracujúci študenti a dôchodcovia. Od januára 2027 si však tristoeurovú hranicu budú môcť uplatniť aj ľudia na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke, pokiaľ si privyrábajú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.
Pre rodičov ide o ďalšie zlepšenie podmienok – už od začiatku roka 2026 totiž platí pravidlo, že osoby starajúce sa o dieťa do šiestich rokov sú z tohto titulu povinne dôchodkovo poistené a popri starostlivosti môžu bez obmedzení pracovať.
Rodičia sa môžu sami rozhodnúť, či túto úľavu využijú. Ak majú podpísaných viacero dohôd naraz, v jednom kalendárnom mesiaci si ju smú uplatniť výlučne na jednu z nich. Svoje rozhodnutie musia zamestnávateľovi oznámiť písomne, pričom firma následne túto zmenu nahlási Sociálnej poisťovni.
Študenti bez papierovačiek, úľava však nepokryje všetky odvody
Pre samotných študentov, penzistov ani ich zamestnávateľov neznamená navýšenie sumy žiadne papierovanie navyše a všetko prebehne automaticky. Aj po novom roku pritom zostáva v platnosti pravidlo, že odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ dohodára iba pri dôchodkovom poistení.
Zamestnávateľovi sa vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie neznižuje vôbec. U rodičov, ktorí majú z dohody pravidelný mesačný príjem, treba rovnako počítať s tým, že úľava im nepokryje odvody do ostatných fondov, teda na nemocenské poistenie či poistenie v nezamestnanosti.