Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na novú úľavu. Termín sa blíži
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dnes 13. novembra 2026 o 7:18
Čas čítania 1:06

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na novú úľavu. Termín sa blíži

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Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na novú úľavu. Termín sa blíži
Zdroj: TASR/František Iván

Ľudí, ktorí si privyrábajú na dohodu, čaká od začiatku budúceho roka príjemná finančná zmena.

Práca na dohodu bude od budúceho roka o niečo výhodnejšia. Štát od 1. januára 2027 dvíha takzvanú odvodovú odpočítateľnú položku, ktorú verejnosť pozná najmä ako odvodovú úľavu. Z doterajších 200 eur poskočí na rovných 300 eur za mesiac, vďaka čomu dohodárom zostane z výplaty viac peňazí. Najväčšou novinkou však je, že zoznam oprávnených osôb sa rozširuje o ďalšiu veľkú skupinu, uvádza Sociálna poisťovňa.

Benefit po novom využijú aj rodičia na dovolenke

Doteraz túto finančnú výhodu čerpali iba pracujúci študenti a dôchodcovia. Od januára 2027 si však tristoeurovú hranicu budú môcť uplatniť aj ľudia na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke, pokiaľ si privyrábajú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Pre rodičov ide o ďalšie zlepšenie podmienok – už od začiatku roka 2026 totiž platí pravidlo, že osoby starajúce sa o dieťa do šiestich rokov sú z tohto titulu povinne dôchodkovo poistené a popri starostlivosti môžu bez obmedzení pracovať.

Rodičia sa môžu sami rozhodnúť, či túto úľavu využijú. Ak majú podpísaných viacero dohôd naraz, v jednom kalendárnom mesiaci si ju smú uplatniť výlučne na jednu z nich. Svoje rozhodnutie musia zamestnávateľovi oznámiť písomne, pričom firma následne túto zmenu nahlási Sociálnej poisťovni.

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Študenti bez papierovačiek, úľava však nepokryje všetky odvody

Pre samotných študentov, penzistov ani ich zamestnávateľov neznamená navýšenie sumy žiadne papierovanie navyše a všetko prebehne automaticky. Aj po novom roku pritom zostáva v platnosti pravidlo, že odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ dohodára iba pri dôchodkovom poistení.

Zamestnávateľovi sa vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie neznižuje vôbec. U rodičov, ktorí majú z dohody pravidelný mesačný príjem, treba rovnako počítať s tým, že úľava im nepokryje odvody do ostatných fondov, teda na nemocenské poistenie či poistenie v nezamestnanosti.

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Náhľadový obrázok: TASR/Martin Palkovič
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Slovensko Dôchodky
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