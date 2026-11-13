Spoločnosti sa ani po viac ako 12 hodinách nepodarilo úplne obnoviť služby.
Rozsiahly výpadok služieb Microsoftu zasiahol milióny používateľov po celom svete, vrátane Slovenska. Problémy sa začali vo štvrtok a pokračovali aj v piatok ráno. Ľuďom nefungovali e-maily v Outlooku a komplikácie zaznamenali aj pri používaní Teams či ďalších aplikácií Microsoft 365, informuje FOX NEWS.
Podľa portálu Downdetector sa hlásenia o výpadkoch objavili v 74 krajinách a územiach už v priebehu približne jednej hodiny. Problémy zasiahli aj banky, úrady a súdy vo viacerých štátoch. V USA hlásili rozsiahle výpadky e-mailov mestské samosprávy, komplikácie zaznamenali aj pracovníci finančných spoločností v Hongkongu.
Microsoft uviedol, že príčinou je nedostupnosť viacerých serverov, ktorá preťažila zostávajúcu infraštruktúru. Spoločnosť sa pokúša obnoviť ich prevádzku, niektoré servery však po opätovnom spustení prestávajú reagovať.
Hoci Microsoft spočiatku hlásil pozitívne výsledky pri odstraňovaní problémov, ani po viac ako 12 hodinách sa mu nepodarilo dosiahnuť stabilnú obnovu služieb. Spoločnosť zároveň potvrdila, že výpadok nespôsobil kybernetický útok.