Termín uplynie 30. novembra a za jeho nedodržanie môže hroziť pokuta až milión eur.
Vybraní podnikatelia a ďalšie povinné osoby sa musia do 30. novembra 2026 zaregistrovať do systému goAML. Za nesplnenie tejto povinnosti im hrozí pokuta až do výšky jedného milióna eur, upozornila na to Finančná spravodajská jednotka (FSJ).
Koho sa nová povinnosť týka?
Registračná povinnosť platí od 1. júna 2026 a týka sa napríklad bánk, poisťovní, účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, realitných kancelárií či poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Za určitých podmienok sa vzťahuje aj na advokátov, notárov, exekútorov a ďalších podnikateľov.
Povinnosť môže vzniknúť aj podnikateľovi, ktorý uskutoční hotovostný obchod v hodnote najmenej 10-tisíc eur. V niektorých prípadoch pritom stačí samotné oprávnenie na vykonávanie určitej činnosti, aj keď ju podnikateľ momentálne nevykonáva.
Systém goAML slúži na bezpečnú komunikáciu s Finančnou spravodajskou jednotkou a nahlasovanie podozrivých obchodných operácií. Registrácia prebieha elektronicky na oficiálnej stránke systému. Subjekty, ktoré už majú schválenú registráciu, ju nemusia opakovať.
Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta až milión eur
Finančná spravodajská jednotka upozorňuje, že miliónová pokuta predstavuje maximálnu možnú sankciu, nie automatický postih. Bankám a ďalším finančným inštitúciám môžu hroziť aj vyššie pokuty.